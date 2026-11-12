Lakhimpur Kheri News: पांच टन से बढ़ाकर 65 टन की कूड़ा निस्तारण क्षमता

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गीले कचरे से खाद बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 30 लाख रुपये की लागत से कंपोस्ट मशीन भी लगाई गई है। डलाव घरों पर कूड़ा निस्तारण मशीनें लगाई गई हैं, ताकि लोग कूड़ा सीधे उनमें डाल सकें और उसे निस्तारण केंद्र भेजा जा सके। शहर की सड़कों और प्रमुख स्थानों पर सुबह-शाम सफाई कराई जा रही है।डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह के साथ गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने पर जोर दिया जा रहा है। लगभग सभी स्थानों पर कूड़े के कंटेनर भी ढकवा दिए गए हैं।पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर पालिका परिषद लखीमपुर को राष्ट्रीय स्तर पर 108वीं रैंक मिली थी। लखनऊ मंडल में दूसरा और जिले में पहला स्थान हासिल करने के साथ 50 हजार से तीन लाख तक की आबादी वाले निकायों की श्रेणी में प्रदेश के टॉप-10 में जगह बनाई थी। इस प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए पालिका ने इस बार विशेष प्रयास किए हैं।जिले में करीब छह माह पहले सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का इंतजार है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि सफाई कर्मियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों के सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए गए हैं। जनसहभागिता बढ़ाने के साथ आधुनिक तकनीक, कचरा पृथक्करण, प्रसंस्करण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।घरों में कूड़ा पृथक्करण के लिए समितियां गठितमोहल्लों में सूखे और गीले कचरे को अलग रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी मोहल्लों में सभासद की अध्यक्षता में स्वच्छ वार्ड प्रोत्साहन समिति गठित की गई है। ये समितियां लोगों को घरों में ही कूड़े का पृथक्करण करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह कराया जा रहा है, ताकि गलियों में गंदगी न फैले। गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई व्यवस्था लगातार बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।-संजय कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिकानगर पालिका में सफाई के संसाधनसंसाधनसंख्या/क्षमतासफाईकर्मीकरीब 500जेसीबी02डंपर03पोकलैंड मशीन02पिंपैक्टर मशीन03मैजिक वाहन25साइकिल ठेलिया 100प्रतिदिन कचरा50-51 टननिस्तारण क्षमता65 टनआबादीकरीब साढ़े चार लाखनोट : ये आंकड़े नगर पालिका के मुताबिक हैं।