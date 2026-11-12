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Lakhimpur Kheri News: घर में निकला छह फुट लंबा धामिन, वनकर्मियों ने पकड़ा

Thu, 12 Nov 2026 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 12 Nov 2026 11:29 PM IST
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A six-foot-long Dhamin was found in a house, caught by forest officials
धामिन सांप का रेस्क्यू करते वन कर्मी अक्षय मौर्य। स्रोत : वन विभाग
निघासन। छींटनपुरवा गांव में बृहस्पतिवार को एक घर में करीब छह फुट लंबा धामिन सांप निकल आया। उसे देखकर परिवार के लोग घबरा गए और वन विभाग को सूचना दी।
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वनकर्मी अक्षय मौर्य और राजन कुमार ने मौके पर पहुंचकर सांप का सावधानीपूर्वक रेस्क्यू किया और उसे आबादी से दूर जंगल के पास प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।

रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि लोगों से अपील की कि घर या आसपास सांप दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने या मारने का प्रयास न करें, बल्कि वन विभाग को सूचना दें। संवाद
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