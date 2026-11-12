Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Missing teenager dies under suspicious circumstances, youth in custody

Lakhimpur Kheri News: लापता किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत, युवक हिरासत में

Thu, 12 Nov 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 12 Nov 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Missing teenager dies under suspicious circumstances, youth in custody
तिकुनिया। तिकुनिया-कौड़ियाला गुरुद्वारा मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के आगे रपटा पुल की खंती में भरे पानी में बृहस्पतिवार सुबह करीब सात बजे 17 वर्षीय किशोरी नैंसी का शव मिला। वह नौ नवंबर से लापता थी। गांव बरसोलाकलां निवासी पिता रामनिवास की तहरीर पर पुलिस ने 11 नवंबर को गांव के ही रोहित के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

पिता ने बताया कि बेटी के घर से लापता होने के बाद परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। पता नहीं चलने पर उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्हें ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार सुबह बेटी का शव खंती में पड़े होने की सूचना दी।
विज्ञापन

सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed