Lakhimpur Kheri News: सिकटिहा में जुए के अड्डे पर दबिश, मकान मालिक समेत 28 लोग पकड़े

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सीओ महक शर्मा ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि सिकटिहा मोहल्ले में कन्हैयालाल के मकान में बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस टीम ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। सीओ के मुताबिक, सभी का चालान किया गया है।पकड़े गए लोगों में सूरज उर्फ पुष्पेंद्र, नन्हू, मोहित कश्यप, अमित कुमार, आकाश, सूरज, तुषार वर्मा, बबलू, कमल कुमार, केशवराम, विजय कुमार, आशीष, शिवानंद, धीरेंद्र, भोला, अनुराग, मोहित वर्मा, दीपक सिंह, राजेश सैनी उर्फ धीरेंद्र, राजवीर, विकास कुमार, अमित, बलराम कश्यप, अनुज, आशीष सोनी, कन्हैयालाल, शुभम और अनिल कुमार शामिल हैं। इनमें अधिकांश सिकटिहा मोहल्ले के निवासी हैं।