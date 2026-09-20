Lakhimpur Kheri News: दरोगा के अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल, एसपी ने किया निलंबित

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एसआई उमराव सिंह गांव मुगलीपुर में जांच करने गए थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया और गांव में मौजूद लोगों से अभद्र व्यवहार करते हुए आपत्तिजनक बातें कहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी रहेगी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पद की गरिमा बनाए रखने और मर्यादित व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं।