हादसे को दावत: चार की जगह 24 सवारियां, ई-रिक्शा को बना दिया 'मिनी बस', वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

लखीमपुर खीरी के निघासन-ढखेरवा मार्ग पर बुधवार को क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठाकर फर्राटा भरते ई-रिक्शा का वीडियो सामने आया। ई-रिक्शा में करीब 24 लोग सवार थे। इनमें करीब दस लोग छत पर बैठे थे। चालक की सीट पर चालक समेत तीन लोग बैठे नजर आए, जबकि पीछे डाले पर करीब चार लोग बैठे और दो खड़े थे। ई-रिक्शा के अंदर भी करीब आठ से दस सवारियां बैठी थीं। वहां से गुजर रहे कार सवार ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

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