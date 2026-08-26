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हादसे को दावत: चार की जगह 24 सवारियां, ई-रिक्शा को बना दिया 'मिनी बस', वीडियो देखकर रह जाएंगे दंग

Wed, 26 Aug 2026 04:18 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 26 Aug 2026 04:18 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में एक ई-रिक्शा में क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठाकर फर्राटा भरने का वीडियो सामने आया है। बुधवार को सामने आए इस वीडियो में ई-रिक्शा में 24 से अधिक लोग सवार दिख रहे हैं।

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Video of e-rickshaw carrying 24 passengers goes viral in Lakhimpur kheri
ई-रिक्शा में बैठे लोग - फोटो : वीडियो

विस्तार
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लखीमपुर खीरी के निघासन-ढखेरवा मार्ग पर बुधवार को क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठाकर फर्राटा भरते ई-रिक्शा का वीडियो सामने आया। ई-रिक्शा में करीब 24 लोग सवार थे। इनमें करीब दस लोग छत पर बैठे थे। चालक की सीट पर चालक समेत तीन लोग बैठे नजर आए, जबकि पीछे डाले पर करीब चार लोग बैठे और दो खड़े थे। ई-रिक्शा के अंदर भी करीब आठ से दस सवारियां बैठी थीं। वहां से गुजर रहे कार सवार ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ई-रिक्शा ढखेरवा चौराहा से निघासन की ओर जा रहा था। मुख्य मार्ग पर इस तरह क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर चल रहे ई-रिक्शा से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बावजूद ऐसे वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
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ओवरलोडिंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग 
स्थानीय लोगों का कहना है कि निघासन क्षेत्र के साथ जिले के अन्य मार्गों पर भी कई ई-रिक्शा चालक निर्धारित क्षमता और यातायात नियमों की अनदेखी कर सवारियां ढो रहे हैं। क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से चालक बेखौफ हैं। लोगों ने परिवहन विभाग से अभियान चलाकर ई-रिक्शा की जांच और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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सीओ शिवम कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अवगत कराया जाएगा। क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर चलने वाले ई-रिक्शा की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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