Lakhimpur Kheri News: बिजुआ क्षेत्र में दो महिलाओं को सांप ने डसा, इलाज जारी

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ग्राम पंचायत पड़रिया तिलकापुर के मजरा त्रिकोलिया निवासी चंद्रकली शुक्रवार सुबह अपने पति चंद्रभाल के साथ खेत में धान की निराई कर रही थीं। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। चंद्रभाल ने 108 एंबुलेंस से चंद्रकली को सीएचसी बिजुआ पहुंचाया। अब चंद्रकली की हालत में सुधार बताया जा रहा है।दूसरी घटना ग्राम पंचायत रामनगर कलां के मजरा जगनपुरवा की है। यहां बृजलाल की 58 वर्षीय पत्नी ब्रजरानी सुबह पशुओं के लिए खेत में चारा लेने गई थीं। चारा काटते समय किसी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। उन्हें घबराहट और उल्टी होने लगी। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी बिजुआ लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उपचार जारी है।