फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Two women were bitten by a snake in Bijua area, treatment is underway.

Lakhimpur Kheri News: बिजुआ क्षेत्र में दो महिलाओं को सांप ने डसा, इलाज जारी

Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Two women were bitten by a snake in Bijua area, treatment is underway.
बिजुआ। क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों में शुक्रवार सुबह दो महिलाओं को सांप ने डस लिया। परिजनों ने उन्हें सीएचसी बिजुआ पहुंचाया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। इनमें एक महिला की हालत स्थिर जबकि दूसरी की हालत नाजुक बनी हुई है।
विज्ञापन

ग्राम पंचायत पड़रिया तिलकापुर के मजरा त्रिकोलिया निवासी चंद्रकली शुक्रवार सुबह अपने पति चंद्रभाल के साथ खेत में धान की निराई कर रही थीं। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। चंद्रभाल ने 108 एंबुलेंस से चंद्रकली को सीएचसी बिजुआ पहुंचाया। अब चंद्रकली की हालत में सुधार बताया जा रहा है।
विज्ञापन

दूसरी घटना ग्राम पंचायत रामनगर कलां के मजरा जगनपुरवा की है। यहां बृजलाल की 58 वर्षीय पत्नी ब्रजरानी सुबह पशुओं के लिए खेत में चारा लेने गई थीं। चारा काटते समय किसी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। उन्हें घबराहट और उल्टी होने लगी। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी बिजुआ लेकर पहुंचे। डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उपचार जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed