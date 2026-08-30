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Lakhimpur Kheri News: नेपाल में कर्नाटक के दो पुलिसकर्मी पकड़े

Sun, 30 Aug 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 12:07 AM IST
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Two Karnataka policemen arrested in Nepal
कर्नाटक के दोनों पुलिस कर्मी। स्रोत : सोशल मीडिया
धनगढ़ी (नेपाल)। नेपाल पुलिस ने कर्नाटक के दो पुलिसकर्मियों को पकड़ा है। आरोप है कि दोनों नेपाल के दोधरा चांदनी गांव में कर्नाटक में वांछित आरोपी को पकड़ने के लिए बिना अनुमति उसके घर में घुस गए थे। घटना शनिवार की है।
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कंचनपुर जिला पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक और प्रवक्ता टेक बहादुर रावत ने बताया कि कर्नाटक पुलिस के उप निरीक्षक सतीश एमआर और सिपाही अलफ़ाब आर एस सादे लिबास में शंकर लुहार के घर में घुसे थे। शंकर लुहार कर्नाटक में एक मामले में वांछित है।
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दोनों ने घर की तलाशी ली और लुहार की बेटी से पूछताछ की। घर में शोर सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों भारतीय पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। इसके बाद नेपाल पुलिस को सूचना दी गई।
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रावत ने बताया कि कर्नाटक पुलिस ने शंकर लुहार के बारे में नेपाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। गिरफ्तारी के लिए अनुमति भी नहीं ली गई थी। दोनों पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस कार्यालय में रखा गया है। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई उनके आदेश के बाद की जाएगी।
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