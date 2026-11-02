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Lakhimpur Kheri News: रामनगर-पाटलिपुत्र पूजा स्पेशल की समय सारिणी जारी

Mon, 02 Nov 2026 11:44 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 02 Nov 2026 11:44 PM IST
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Timetable of Ramnagar-Pataliputra Puja Special released
मैलानी में खड़ी ट्रेनस्रोत-संवाद
मैलानी। रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रामनगर-पाटलिपुत्र साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी। ट्रेन सात, 14 और 21 नवंबर को रामनगर से चलेगी। इससे उत्तराखंड, पीलीभीत, खीरी और सीतापुर में काम करने वाले बिहार के प्रवासी मजदूरों को छठ पर घर जाने में सुविधा होगी।
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इज्जतनगर के जनसंपर्क अधिकारी सफदर हुसैन के मुताबिक, गाड़ी संख्या 05080 रामनगर-पाटलिपुत्र सात, 14 और 21 नवंबर को सुबह 05:50 बजे रामनगर से रवाना होगी। यह काशीपुर, बाजपुर, लालकुआं, किच्छा, बहेड़ी, भोजीपुरा जंक्शन, पीलीभीत और पूरनपुर से 12:25 बजे छूटकर मैलानी पहुंचेगी। यहां से 14:10, गोला गोकर्णनाथ से 14:32, लखीमपुर से 15:02 और सीतापुर जंक्शन से 16:00 बजे रवाना होगी। रविवार सुबह 07:35 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी।
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वापसी में गाड़ी संख्या 05079 आठ, 15 और 22 नवंबर को सुबह 09:45 बजे पाटलिपुत्र से रवाना होगी। सोमवार को सीतापुर जंक्शन से 02:30, लखीमपुर से 03:25, गोला गोकर्णनाथ से 03:55, मैलानी से 04:25 पहुंचेगी। दोपहर 12:35 बजे रामनगर पहुंचेगी।
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ट्रेन में सामान्य श्रेणी के चार, शयनयान के तीन, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का एक, चेयरकार के तीन, एसी चेयरकार का एक, एलएसएलआरडी का एक और ब्रेकवान का एक कोच लगाया जाएगा।
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