Lakhimpur Kheri News: जिप्सी के आगे चला बाघ, रोमांचित हुए विदेशी मेहमान

विज्ञापन



तीन दिन से दुधवा में ठहरे आयरलैंड के पर्यटक यहां की जैव विविधता और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। बाघ के अलावा जंगल में विचरण करते गैंडे, जलाशयों में कलरव करते प्रवासी पक्षी, कुलांचे भरते हिरन, पेड़ों पर उछल-कूद करते बंदर और रंग-बिरंगी तितलियां भी उन्हें आकर्षित कर रही हैं। विज्ञापन

नए पर्यटन सत्र की शुरुआत एक नवंबर से हुई है। इसके बाद से दुधवा और किशनपुर अभयारण्य में देशी-विदेशी पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। इस पर्यटन सत्र में अब तक 11 से अधिक विदेशी पर्यटक दोनों स्थलों की सैर कर चुके हैं। बाघों की मौजूदगी भी पर्यटकों के आकर्षण की प्रमुख वजह मानी जा रही है। तीन दिन से दुधवा में ठहरे आयरलैंड के पर्यटक यहां की जैव विविधता और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। बाघ के अलावा जंगल में विचरण करते गैंडे, जलाशयों में कलरव करते प्रवासी पक्षी, कुलांचे भरते हिरन, पेड़ों पर उछल-कूद करते बंदर और रंग-बिरंगी तितलियां भी उन्हें आकर्षित कर रही हैं।नए पर्यटन सत्र की शुरुआत एक नवंबर से हुई है। इसके बाद से दुधवा और किशनपुर अभयारण्य में देशी-विदेशी पर्यटकों की आमद शुरू हो गई है। इस पर्यटन सत्र में अब तक 11 से अधिक विदेशी पर्यटक दोनों स्थलों की सैर कर चुके हैं। बाघों की मौजूदगी भी पर्यटकों के आकर्षण की प्रमुख वजह मानी जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बांकेगंज। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान शुक्रवार को आयरलैंड के पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे। दक्षिण सोनारीपुर क्षेत्र में एक बाघ जिप्सी के आगे-आगे चलता रहा। यह दृश्य देखकर रॉबर्ट क्लाइव और उनकी पत्नी रोमांचित हो उठे। दोनों काफी देर तक बाघ को निहारते रहे और इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया।