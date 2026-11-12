Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Three tuskers crossed the highway and reached Sahjaniya forest

Lakhimpur Kheri News: हाईवे पार कर सहजनियां जंगल पहुंचे तीन टस्कर

Thu, 12 Nov 2026 11:24 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 12 Nov 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Three tuskers crossed the highway and reached Sahjaniya forest
जंगली हा​थियों के पदचिन्ह। स्रोत : वन विभाग
बांकेगंज/ममरी। नेपाल के शुक्लाफांटा नेशनल पार्क से आए तीन टस्कर गोला-खुटार हाईवे पारकर महेशपुर वन रेंज के सहजनियां जंगल पहुंच गए हैं। बृहस्पतिवार सुबह गश्ती टीमों को हाथियों के पैरों के निशान मिले। इसके बाद वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।
विज्ञापन

इस साल तीसरी बार हाथियों का दल संपूर्णानगर रेंज से पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की हरीपुर रेंज होते हुए बफरजोन की भीरा रेंज की महराजनगर बीट से किशनपुर अभयारण्य के मड़हा सेक्शन पहुंचा। वहां से मैलानी रेंज की जटपुरा बीट होते हुए बड़ी नहर पारकर महुरेना बीट पहुंचा। रातभर आराम करने के बाद तीनों हाथी अलसुबह गोला-खुटार हाईवे पारकर सहजनियां जंगल पहुंचे। कुछ देर रुकने के बाद शाहजहांपुर जिले की खुटार रेंज के जंगल में गए और फिर सहजनियां लौटकर डेरा डाल दिया।
विज्ञापन

महेशपुर रेंजर निर्भय प्रताप शाही ने बताया कि वन कर्मियों की टीमें हाथियों की निगरानी कर रही हैं। जंगल के आसपास बसे किसानों को जागरूक कर सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को हाथियों की लोकेशन सहजनियां जंगल में मिली। उन्हें वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाथी देवीपुर जंगल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed