Lakhimpur Kheri News: जीने से घर में दाखिल हुए चोर, लाखों के जेवर उड़ाए

विज्ञापन

पीड़ित रविंद्र कुमार पुत्र गंगाराम ने बताया कि रात करीब 12 बजे चोर घर में घुसे। जीने में दरवाजा नहीं लगा है। इसी रास्ते से चोर अंदर दाखिल हुए और एक कमरे में पहुंचकर संदूक व अलमारी के ताले तोड़ दिए। यह कमरा रविंद्र कुमार के छोटे बेटे और बहू का है। घटना के समय बहू मायके गई थी, जबकि बेटा घर से बाहर था।रविंद्र कुमार का बड़ा बेटा और बहू दूसरे कमरे में सो रहे थे। रविंद्र कुमार स्वयं मुख्य दरवाजे के पास लेटे थे। खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली तो उन्होंने तीन चोरों को भागते हुए देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की।