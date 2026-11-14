Lakhimpur Kheri News: 3.38 लाख मतदाताओं की कमी, फिर खुलेगा नाम जुड़वाने का मौका

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17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होने के साथ ही दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद चार जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।एसआईआर से पहले जिले में 28,89,872 मतदाता थे। पुनरीक्षण के दौरान मृतक, नो मैपिंग और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को हटाने के बाद 5,13,413 मतदाता सूची से बाहर हुए, जबकि 1,75,282 नए मतदाता जुड़े। इस तरह एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 25,51,741 रह गई। पहले की तुलना में 3,38,131 मतदाता कम हो गए।इसके बाद अक्तूबर में भी मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इसमें नए मतदाताओं के फार्म-6 भरवाने के साथ एसआईआर में छूटे उन लोगों को भी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया हुई, जिन्होंने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। अब 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले अभियान में नाम जुड़वाने, हटवाने और दर्ज विवरण में संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे।इस बार पांच बूथ बढ़ेजनपद में पहले 1,649 मतदान केंद्रों पर 3,282 बूथ थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 3,287 हो गई है। एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी फार्म-6 भर सकते हैं। कोई पात्र युवा मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे, इसके लिए कॉलेज प्रशासन को नोडल बनाया गया है। कॉलेज अपने यहां के युवाओं के फार्म-6 भरवा सकेंगे।विधानसभा वार मतदाताओं की स्थितिविधानसभा क्षेत्र एसआईआर से पूर्व एसआईआर के बादघटे मतदातापलिया3,67,8073,22,32245,485निघासन3,53,6043,26,57227,032गोला4,03,7223,41,64162,081श्रीनगर3,30,8173,01,35129,466धौरहरा3,47,5973,09,09538,502लखीमपुर4,23,0123,43,97879,034कस्ता3,15,5242,87,70227,822मोहम्मदी3,47,7843,19,08028,704कुल28,89,87225,51,7413,38,131नोट : ये आंकड़े जिला निर्वाचन कार्यालय से लिए गए हैं।युवाओं से वोट बनवाने की अपीलएडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने जिले के युवाओं से अपील की है कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले विशेष अभियान में अपना वोट जरूर बनवाएं। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपने आसपास और परिचित पात्र युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रेरित करें।