Lakhimpur Kheri News: युवक ने तालाब में कूदकर की आत्महत्या

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों रेस्क्यू अभियान चलाया। देर रात बरसात के कारण अभियान रोक दिया गया। रविवार सुबह फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को शव मिल गया।मृतक की मां संगीता ने पुलिस को तहरीर देकर गांव की दो बच्चों की मां एक विधवा पर बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तहरीर में बताया कि रूपेश का महिला से अवैध संबंध था। कई बार शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। महिला रोज न मिलने पर उसे प्रताड़ित करती थी। रूपेश रक्षाबंधन के दिन से लापता था।सीओ विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।फंदे से लटकती मिली डेयरीकर्मी की पत्नीपलियाकलां। डेयरी में काम करने वाले कर्मचारी शुभम की पत्नी सोनी (25) फंदे से लटकती मिलीं। सोनी मूल रूप से बाराबंकी जिले की रहने वाली थीं। उनका विवाह लखनऊ के इटौंजा क्षेत्र में शुभम के साथ हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवादघर से लापता महिला की नहर में तलाशमहेवागंज/शारदानगर। शारदानगर निवासी ब्रजकिशोर की पत्नी रविवार भोर में पति का मोबाइल फोन लेकर अचानक घर से लापता हो गई। पति ने महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस और एनडीआरएफ के जवान शारदा पोषक नहर में महिला के कूदने की आशंका में स्टीमर से तलाश कर रहे हैं।लापता महिला के भाई प्रतापीबेहड़ गंगोलिया निवासी संजय ने बताया कि बहन के गायब होने की सूचना रविवार सुबह नौ बजे मिली। फिलहाल महिला का पता नहीं चला है। घर में दो छोटे बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। घर से करीब पांच सौ मीटर दूर नहर में कूदने की आशंका के चलते उसकी तलाश की जा रही है। संवाद