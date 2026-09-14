Lakhimpur Kheri News: गणेश उत्सव के लिए यातायात विभाग ने तय किए डायवर्जन रूट

14 से 25 सितंबर तक गणेश उत्सव चलेगा। इस दौरान 10 स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। 25 सितंबर को विसर्जन शोभायात्रा के दौरान भी डायवर्जन लागू रहेगा।यातायात प्रभारी हरमीत सिंह ने बताया कि शोभायात्रा शुरू होने से दो घंटे पहले सैधरी बाइपास और पंडित दीनदयाल चौराहा से नगर में छोटे व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शोभायात्रा मार्ग पर ई-रिक्शा का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। महेवागंज की ओर से आने वाले बड़े कॉमर्शियल वाहनों को सैधरी बाइपास होते हुए बरगद चौराहा से गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। एलआरपी चौराहा की ओर से आने वाले वाहनों को भी बरगद चौराहा से सैधरी बाइपास होते हुए गंतव्य की ओर भेजा जाएगा। मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस समेत आपातकालीन वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।