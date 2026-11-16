Lakhimpur Kheri News: पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के बीच अटका पैंटून पुल

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दोनों विभागों के बीच उलझे इस सवाल का खामियाजा पचपेड़ी घाट के पैंटून पुल से जुड़े 35 गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी पुल चालू नहीं हुआ है और ग्रामीणों को 23 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है।पचपेड़ी घाट का पैंटून पुल 15 अक्तूबर तक चालू होना था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी आवागमन शुरू नहीं हो सका। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि शारदा नदी में पानी अधिक होने से पुल के दोनों किनारों पर रास्ता तैयार नहीं हो पाया। वहीं, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता करन पाल सिंह के मुताबिक नदी में मौजूदा समय में 13 हजार क्यूसेक पानी है, जो सामान्य है।उन्होंने सवाल उठाया कि अब इससे ज्यादा जलस्तर कम क्या होगा। दोनों विभागों के अलग-अलग तर्कों के बीच पुल चालू होने का इंतजार बढ़ता जा रहा है।पैंटून पुल शुरू होने से झंडी, निघासन, तिकोनिया, बेलरायां, बिनौरा, सोठियाना और रकेहटी सहित 20 से अधिक गांवों को सीधा रास्ता मिलेगा। वहीं, गूम, पिपरा, टॉपरपुरवा, ग्रंट नंबर-12 और जंगल नंबर-11 सहित 15 से अधिक गांव नदी के इस पार हैं। पुल चालू न होने से दोनों ओर के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।लखीमपुर से ढखरेवा होते हुए निघासन की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पचपेड़ी घाट होकर यह महज 37 किलोमीटर पड़ती है। पुल नहीं खुलने से लोगों को 23 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। बसों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का आवागमन इसी मार्ग से होता है। सबसे ज्यादा परेशानी गन्ना किसानों को हो रही है। गन्ना सीजन शुरू हो चुका है और पर्चियां आने वाली हैं। ऐसे में किसानों को गन्ना चीनी मिल और क्रशर तक पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा।सूखी नहरों में पानी छोड़ने का सुझावग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की कई सहायक नहरें सूखी पड़ी हैं। ऐसे में शारदा नदी के अतिरिक्त पानी को इन नहरों में डिस्चार्ज करने से नदी का जलस्तर कम होने के साथ किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है। इससे पैंटून पुल का रास्ता तैयार करने में भी मदद मिलने की संभावना है। हालांकि, नहरों की पानी लेने की क्षमता और इस विकल्प की तकनीकी व्यवहार्यता की पुष्टि जरूरी है।बैराज के फाटक पूरे नहीं खुले हैं। इसकी वजह से शारदा का जलस्तर अधिक है। पीडब्ल्यूडी ने पुल तो खड़ा कर दिया, लेकिन पानी अधिक होने से रास्ता नहीं बन सका।-जयराम, विलोबानगरगन्ना सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन मिल जाने का रास्ता नहीं है। पर्चियां भी आने वाली हैं। पुल जल्द चालू नहीं हुआ तो चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाना चुनौती होगा।-मंजीत सिंह, चकलुआपचपेड़ी घाट का पैंटून पुल क्यों नहीं बन पाया, इसकी जानकारी नहीं है। शारदा नदी का जलस्तर मौजूदा समय में 13 हजार क्यूसेक है, जो सामान्य है। अब इससे ज्यादा कम क्या होगा।-करन पाल सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभागपैंटून पुल बन चुका है, जो इसी सप्ताह चालू हो जाएगा। शारदा नदी में पानी का स्तर अधिक होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। दिवाली के बाद काम तेजी से कराया जा रहा है।-केके झा, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग खंड-1