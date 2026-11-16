Lakhimpur Kheri News: लहंगों पर मोतियों की चमक, साड़ियों पर कढ़ाई की छाप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

दुकानदार मनीष सेठ, सनी अग्रवाल, प्रतीक शेखर और प्रज्ज्वल के अनुसार, ब्राइडल वियर में बीड वर्क और थ्रेड इंब्रॉयडरी वाले लहंगों की मांग बढ़ी है। मोतियों, नगों और छोटे सजावटी दानों से की गई कारीगरी लहंगों को खास लुक दे रही है। इसके अलावा मिरर वर्क, जरी और बारीक कढ़ाई वाले डिजाइन भी पसंद किए जा रहे हैं। साड़ियों में फ्लोरल डिजाइन, पेस्टल शेड्स और सिल्वर वर्क का चलन है। रिसेप्शन और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए महिलाएं हैवी इंब्रॉयडरी वाली साड़ियां खरीद रही हैं।रंगों की बात करें तो गुलाबी, मरून, पीच और पेस्टल शेड्स युवतियों को आकर्षित कर रहे हैं। वेलवेट सिल्क, प्योर सिल्क और थ्रेड वर्क के लहंगों के कई डिजाइन बाजार में उपलब्ध हैं। नेट, फ्लोरल और मिरर वर्क वाले लहंगे भी महिलाओं की पसंद में शामिल हैं। कारोबारियों के मुताबिक, डिजाइन और रंगों में विविधता होने से ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार परिधान चुन रहे हैं।कीमतों में भी अलग-अलग बजट के विकल्प हैं। बीड वर्क वाले लहंगे चार हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। हल्के लहंगों की शुरुआती कीमत 2500 रुपये है। वहीं, डिजाइनर इंब्रॉयडरी साड़ियां 2500 रुपये से और प्रिंटेड साड़ियां 1000 रुपये से मिल रही हैं। बाजार में हैवी साड़ियों की कीमत ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक है। शादी की खरीदारी के लिए महिलाएं परिवार के साथ दुकानों पर पहुंच रही हैं।फोटो-38लहंगों में इस बार बीड वर्क और मिरर वर्क के डिजाइन आकर्षक लग रहे हैं। हल्के और गहरे, दोनों तरह के रंगों में अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। घर में शादी के लिए ऐसा परिधान पसंद कर रही हूं, जिसका डिजाइन सबसे अलग और आकर्षक हो।-मेघना शुक्ला, ग्राहकफोटो-39शादी समारोहों के लिए हैवी वर्क वाली साड़ियां पसंद आ रही हैं। इस बार बाजार में इंब्रॉयडरी और नए डिजाइन की अच्छी वैरायटी है। खासकर ऐसी साड़ियां पसंद की जा रही हैं, जिन्हें शादी के साथ रिसेप्शन में भी पहना जा सके।-नीना बरनवाल, ग्राहकसाड़ियों और लहंगों की कीमतपरिधानशुरुआती कीमतबीड वर्क लहंगा4000 रुपयेहल्का लहंगा2500 रुपयेइंडो-वेस्टर्न2000 रुपयेडिजाइनर इंब्रॉयडरी साड़ी 2500 रुपयेप्रिंटेड साड़ी 1000 रुपयेनोट : कीमतें बाजार के मुताबिक दी गई हैं।