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Lakhimpur Kheri News: तीन साल से अधिक जमे आठ बीडीओ का तबादला, आठ नए मिले

Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST
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Eight BDOs who had been in a position for more than three years were transferred and eight new ones were appointed
लखीमपुर खीरी। जिले के विकास खंडों में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तीन साल से अधिक समय से तैनात आठ खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) का तबादला कर दिया गया है। इनके स्थान पर आठ नए अधिकारियों को जिले में तैनाती दी गई है।
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तबादला सूची के अनुसार, महावीर सिंह, संगीता यादव और जयेश कुमार सिंह को सीतापुर, अश्वनी कुमार सिंह को ललितपुर, मोहित कौशिक को बाराबंकी, ऋषिकांत अहिरवार और सुमित कुमार सिंह को सीतापुर तथा श्रद्धा गुप्ता को बहराइच भेजा गया है।
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वहीं, बाराबंकी से अदिति श्रीवास्तव, बलिया से शिवाकिंत वर्मा, बस्ती से आलोक कुमार पंकज, जालौन से संदीप मिश्रा, महराजगंज से राहुल सागर, सिद्धार्थनगर से अनीश मणि पाण्डेय और सीतापुर से प्रवीन जीत व रजनीश कुमार शुक्ला को लखीमपुर भेजा गया है।
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शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। सीडीओ योगानंद पांडेय ने बीडीओ के फेरबदल की पुष्टि की है।
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