Lakhimpur Kheri News: जिले को मिले 37 नए ग्राम पंचायत अधिकारी, बढ़ेगी निगरानी

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जिले में 1164 ग्राम पंचायतें हैं। इनके सापेक्ष 156 सचिव होने चाहिए, लेकिन लंबे समय से 116 सचिवों से ही काम चलाया जा रहा था। 40 पद रिक्त होने से अन्य सचिवों पर अतिरिक्त ग्राम पंचायतों का भार था। इससे सचिवों के साथ ही ग्रामीणों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।अब 37 नए सचिव मिलने से अतिरिक्त भार कुछ कम होगा और ग्रामीणों की समस्याएं भी दूर होने की उम्मीद है। एडीपीआरओ महेंद्र कुमार ने बताया कि नए सचिवों को जल्द ग्राम पंचायतें आवंटित कर दी जाएंगी। संवाद