Lakhimpur Kheri News: कल तक जमा करें दशमोत्तर छात्रवृत्ति के नए आवेदन

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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. हेमंत पाल ने बताया कि छात्रवृत्ति नवीनीकरण के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर है, जबकि नए आवेदन 15 नवंबर तक जमा किए जा सकेंगे।महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन फॉर्म जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित छात्र-छात्रा की होगी।प्राचार्य ने बताया कि अंतिम तिथियों पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं की बायोमीट्रिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि छात्रवृत्ति का लाभ मिलने में परेशानी न हो।