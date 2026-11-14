Lakhimpur Kheri News: पंचायत भवनों में पढ़ाई का डिजिटल ठिकाना तैयार

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जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 106 पंचायतों में कंप्यूटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। शुक्रवार तक 50 लाइब्रेरी के कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका था। बाकी जगह प्रक्रिया चल रही है।डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर युवाओं में रुचि दिख रही है। अब तक एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और युवाओं ने पंजीकरण कराया है। यहां निर्धारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा मिलेगी। विभाग ने इच्छुक युवाओं से पंजीकरण कराने की अपील की है।