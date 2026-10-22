Lakhimpur Kheri News: समूहगान और लोकगीत में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

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हिंदी एवं संस्कृत राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में अजमानी पब्लिक स्कूल की टीम प्रथम, गोला के जीडी गोयनका स्कूल की टीम द्वितीय और सिटी मांटेसरी की टीम तृतीय स्थान पर रही। लोकगीत प्रतियोगिता में जीडी गोयनका स्कूल विजेता और अजमानी पब्लिक स्कूल उपविजेता बना। माधव चिल्ड्रेन एकेडमी को सांत्वना पुरस्कार मिला।मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध देशबंधु कॉलेज के डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और सकारात्मक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्णायक मंडल में जयदेव संगीत विद्यालय के प्रधानाचार्य दीनानाथ झा, संस्कृत विदुषी डॉ. अनुराधा दुबे और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर शिवांगी सक्सेना शामिल रहीं। संचालन ऋतुराज बाजपेई और सत्येंद्र निगम ने किया।प्रांतीय अध्यक्ष अधिवक्ता रमेश कुमार वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय सचिव (संपर्क) डॉ. राजवीर सिंह ने की। इस दौरान राजाराम मौर्य, नरेश चंद्र वर्मा, हरीश शाह, प्रबोध कुमार शुक्ल, अमित सिंह चौहान, आर्येंद्र पाल सिंह, राजशेखर, रुचि ऋतुराज आदि मौजूद रहे।