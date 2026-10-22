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Lakhimpur Kheri News: वॉलीबॉल में एसएसबी का दबदबा, दोनों मैचों में जीत

Thu, 22 Oct 2026 11:33 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:33 PM IST
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SSB dominates volleyball, wins both matches
वॉलीबॉल खेलते हुए दोनों देशों के जवान। स्रोत: एसएसबी
लखीमपुर खीरी। कतर्नियाघाट में 70वीं वाहिनी एसएसबी की ओर से आयोजित मैत्री वॉलीबॉल मैच में एसएसबी ने नेपाल एपीएफ और स्थानीय युवाओं की टीम को 2-1 से हराया। आयोजन का उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा पर आपसी समन्वय और सीमावर्ती ग्रामीणों से संबंध मजबूत करना था।
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कतर्नियाघाट स्थित एसएसबी की ‘सी’ समवाय के खेल मैदान पर पहले एसएसबी और नेपाल एपीएफ के बीच मुकाबला हुआ। तीन राउंड के मैच में एसएसबी ने दो राउंड जीते, जबकि नेपाल एपीएफ की टीम एक राउंड जीत सकी। इसके बाद एसएसबी और कतर्नियाघाट के युवाओं के बीच मैच हुआ। इसमें भी एसएसबी ने दो और स्थानीय युवाओं की टीम ने एक राउंड जीता।
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कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों के खेल कौशल और खेल भावना की सराहना की।
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