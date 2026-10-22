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Lakhimpur Kheri News: पेड़ से टकराई कार, एयरबैग खुलने से बची जान

Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST
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Car hits tree, airbags deploy to save lives
क्षतिग्रस्त कार। संवाद
बिजुआ। भीरा थाना क्षेत्र में बस्तौली पेट्रोल पंप के पास बृहस्पतिवार सुबह करीब चार बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अगला टायर निकलकर अलग जा गिरा।
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कार में चालक सोनू अकेला था। एयरबैग खुलने से उसकी जान बच गई। सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार लखीमपुर-भीरा राज्यमार्ग पर तेज रफ्तार में थी। नियंत्रण खोने से वह पेड़ से टकरा गई। आसपास के लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी गई। संवाद
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