फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   If she refuses to marry him, she will be threatened with defamation using AI-generated images

Lakhimpur Kheri News: शादी से मना किया तो एआई से बनी तस्वीरों से बदनाम करने की धमकी

Thu, 22 Oct 2026 11:34 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
If she refuses to marry him, she will be threatened with defamation using AI-generated images
लखीमपुर खीरी। शादी से इन्कार करने पर युवती को एआई से शादी से संबंधित तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन

हल्द्वानी स्थित एक बैंक में नौकरी करने वाली युवती के पिता ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर पड़ोसी मोहल्ले के युवक और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तहरीर के मुताबिक, दीपक अवस्थी काफी समय से युवती को फोन और संदेश भेजकर परेशान कर रहा था। आरोप है कि कुछ दिन पहले वह हल्द्वानी पहुंचा और रास्ते में युवती को घेरकर अभद्रता की और धमकाया।
विज्ञापन

युवती ने शादी करने से मना किया तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के भाई पंकज अवस्थी, उसकी मां और बहनों पर भी आरोपी का साथ देने और परिवार पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़ित पिता के मुताबिक, 27 सितंबर 2026 की रात करीब दो बजे आरोपी अपने दो अज्ञात साथियों के साथ जबरन घर के अंदर घुस आया। अगले दिन आरोपी और उसका भाई युवती के पिता के स्कूल भी पहुंचे और शादी के लिए दबाव बनाते हुए धमकाया। आरोप है कि युवक ने एआई की मदद से शादी से संबंधित तस्वीरें बनाकर वायरल करने और युवती को बदनाम करने की धमकी दी।
सीओ महक शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच आई गौरव कुमार को सौंपी गई है। मामले से जुड़े तथ्य जुटाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed