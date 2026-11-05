लखीमपुर खीरी: पोस्टमॉर्टम से खुला छात्र-छात्रा की मौत का राज, दुष्कर्म की आशंका पर बनाई गई स्लाइड

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छात्रा से दुष्कर्म की आशंका को लेकर स्लाइड बनाई गई है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर छात्रा के परिजन दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग पर अड़ गए। पांच सूत्री मांगों पर प्रशासन के आश्वासन के बाद वे अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।बृहस्पतिवार को पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिजनों ने आक्रोश जताया। छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा पक्ष की ओर से उन्हें निर्दोष होने के बावजूद फंसाने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही छात्रा के पिता की गुमशुदगी के मामले में नाम शामिल करने की धमकी दी जा रही है। सीओ यादवेंद्र यादव ने निर्दोषों को न फंसाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र के परिजन शव दफनाने के लिए तैयार हुए।वहीं, छात्रा के परिजनों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देखने के बाद अंतिम संस्कार करने की बात कही। मौके पर पहुंचे सपा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व सपा विधायक सुनील लाला ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। बाद में परिजन दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग पर अड़ गए।