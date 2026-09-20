Lakhimpur Kheri News: कहीं बप्पा की भक्ति, कहीं विदाई की बेला

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बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीगणेश से सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कृष्णा वाटिका मुन्नूगंज में विधायक अमन अरविंद गिरि और अवधेश मिश्र ने श्रीगणेश का पूजन-अर्चन कर आरती की। इस मौके पर बलवंत कुमार सोनी, पंकज राजपूत, सचिन गुप्ता, राम रक्षपाल राजपूत, शशिकांत, आशुतोष रस्तोगी, आकाश राजपूत सहित तमाम लोग मौजूद रहे।पसगवां के रामजानकी मंदिर में गणेश महोत्सव के तहत स्थापित भगवान श्रीगणेश की मूर्ति रविवार को गाजे-बाजे के साथ गोमती नदी में विसर्जित की गई। शोभायात्रा में युवा श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए थिरक रहे थे। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया, सीताराम, राधा-कृष्ण, भगवान शिव और हनुमान के जयकारे लगाए। शोभायात्रा में यज्ञाचार्य अतुल शुक्ल शास्त्री, बाबा ओमप्रकाश गुप्ता, रामजानकी मंदिर के पुजारी रामदास, दुर्गेश शुक्ल, रीतू शुक्ल, सगन कुमार, निखिल मिश्रा, आशीष शुक्ल और राघव गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद