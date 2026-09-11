Lakhimpur Kheri News: साइबर ठगी में गंवाए छह लाख, पुलिस ने चार लाख लौटाए

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पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने ठगी की रकम होल्ड कराने की कार्रवाई की। रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने राहत की सांस ली। मोहल्ला मोतीनगर निवासी सतीश कुमार गुप्ता के अनुसार, नौ मई 2026 को उन्हें फोन कॉल आया। कॉलर ने खाते से रुपये कटने की बात कही। इसके बाद तीन बार में अलग-अलग खातों से 6,09,461 रुपये कट गए। पीड़ित के मुताबिक, पीएनबी खाते से 4,79,551 रुपये और इंडियन बैंक से 89,910 व 40 हजार रुपये कटे।रकम कटने के बाद उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत 1930 पर कॉल कर पूरी जानकारी दी। साइबर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और ठगी की रकम होल्ड कराने की कार्रवाई की।एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि एमआरएम पोर्टल और न्यायालय के सहयोग से 4,01,511 रुपये होल्ड कराकर पीड़ित को वापस कराए गए। पुलिस इससे पहले भी साइबर ठगी की रकम वापस करा चुकी है।