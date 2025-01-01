Lakhimpur Kheri News: सिंगाही, नानपारा और सीतापुर का मैदान पर दबदबा

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मुख्य अतिथि मधुसूदन गिरि और देवराज भसीन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टूर्नामेंट की शुरुआत कराई। पहले मैच में जहानपुर और सिंगाही की टीमें आमने-सामने हुईं। सिंगाही ने 3-1 से जीत दर्ज की। विज्ञापन

दूसरे मुकाबले में पीलीभीत और नानपारा की टीमें भिड़ीं। नानपारा ने पीलीभीत को 5-3 से पराजित किया। तीसरे मैच में सीतापुर ने शाहजहांपुर को 2-0 से हराया। मैचों में कमाल अहमद, अमन कुमार, अफसर अली, मनोज गिरि और वारिस रेफरी रहे। मुख्य अतिथि मधुसूदन गिरि और देवराज भसीन ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टूर्नामेंट की शुरुआत कराई। पहले मैच में जहानपुर और सिंगाही की टीमें आमने-सामने हुईं। सिंगाही ने 3-1 से जीत दर्ज की।दूसरे मुकाबले में पीलीभीत और नानपारा की टीमें भिड़ीं। नानपारा ने पीलीभीत को 5-3 से पराजित किया। तीसरे मैच में सीतापुर ने शाहजहांपुर को 2-0 से हराया। मैचों में कमाल अहमद, अमन कुमार, अफसर अली, मनोज गिरि और वारिस रेफरी रहे।

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गोला गोकर्णनाथ (खीरी)। नगर के श्री राजेंद्र गिरि स्टेडियम में चल रहे चार दिवसीय गोला चैंपियन क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन सिंगाही, नानपारा और सीतापुर की टीमों ने जीत दर्ज की। सोमवार को हुए तीन मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया।