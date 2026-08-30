Lakhimpur Kheri News: शारदा का जलस्तर घटा, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

तहसीलदार देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तहसील भवन, पंचायत भवन लुधौरी, रामाधीन इंटर कॉलेज बम्हनपुर, गुरुनानक जूनियर हाईस्कूल खैरटिया, मंडी समिति तिकुनियां, उच्च प्राथमिक विद्यालय कड़िया और संविलयन विद्यालय मंझरा पूरब समेत आठ स्थानों पर बाढ़ चौकियां सक्रिय की गई हैं। सभी चौकियों पर नोडल अधिकारियों को तैनात कर जिम्मेदारी सौंपी गई है।उन्होंने बताया कि ग्रंट नंबर 12, पुरैना, जीतपुरवा, जमालपुरवा, जसनगर और नया पिंड समेत बाढ़ प्रभावित गांवों में अब तक 935 राहत किट वितरित की जा चुकी हैं। अधिक प्रभावित चार गांवों में सात नावें लगाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाएगा।बनबसा बैराज से छोड़ा गया 59,177 क्यूसेक पानीतहसीलदार ने बताया कि शारदा नदी के बनबसा बैराज से 59,177 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर में कमी के बावजूद प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांवों की स्थिति पर नजर रख रहा है। बाढ़ चौकियों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति के अनुसार नावों और राहत सामग्री की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। ग्रामीणों की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।