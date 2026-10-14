लखीमपुर खीरी: रूरा सुल्तानपुर में कटान ने बरपाया ऐसा कहर, कई ग्रामीण हो गए बेघर; देवी मंदिर भी नदी में समाया

अब वीर बाबा का स्थान, माता जी का मंदिर और शिवलिंग नदी में समा चुके हैं। काली माता मंदिर भी कटान की भेंट चढ़ गया है। मंदिरों के उजड़ने से ग्रामीणों को ऐसा लग रहा है, जैसे उनकी पीढ़ियों की आस्था और परंपराओं के निशान एक-एक कर मिटते जा रहे हैं। जिन स्थानों पर कभी पूजा-अर्चना होती थी, वहां अब नदी की लहरें बह रही हैं। ग्रामीणों के लिए यह सिर्फ धार्मिक स्थलों का नुकसान नहीं, बल्कि उन यादों का बिछड़ना है, जो उनके परिवारों और गांव की पहचान का हिस्सा थीं।



खेतों के साथ छिन गया परिवार पालने का सहारा

शारदा का कटान किसानों के लिए भी जिंदगी भर का जख्म बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, रूरा सुल्तानपुर में करीब 70 हेक्टेयर जमीन नदी में समा चुकी है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थीं, वहां अब पानी बह रहा है। जमीन के साथ किसानों की मेहनत, भविष्य की उम्मीदें और परिवार के भरण-पोषण का सहारा भी छिन गया है।



ग्रामीणों के सामने अब दोहरी मुसीबत है। एक ओर सिर छिपाने के लिए सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिस जमीन से परिवारों का खर्च चलता था, वह नदी में समा गई। कटान की रफ्तार ने उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। लोग घरों से बचा हुआ सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुटे हैं। लेकिन घर और खेत दोनों गंवाने के बाद आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, यह सवाल उन्हें अंदर तक परेशान कर रहा है।