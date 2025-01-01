Lakhimpur Kheri News: निर्मल आश्रम गुरुद्वारा प्रकरण में रिसीवर नियुक्त करने की मांग

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प्रतिनिधिमंडल में मौजूद काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि गुरुद्वारे की धार्मिक मर्यादा बनाए रखने और प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं।संगठन ने स्थायी व्यवस्था होने तक गुरुद्वारा सिंह सभा, लखीमपुर खीरी के माध्यम से मुख्य ग्रंथी को धार्मिक सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार करने की मांग भी की।ज्ञापन में गुरुद्वारे की भूमि से जुड़े दो प्लॉटों की बिक्री के कथित मामले का उल्लेख करते हुए स्वामित्व, बिक्री प्रक्रिया और धनराशि के इस्तेमाल की जांच कराने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।काउंसिल के अनुसार कृषि मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल को जिलाधिकारी की ओर से आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने की जानकारी भी दी गई।इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह राणा और जिला अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, हरपाल सिंह भुल्लर, सुखदेव सिंह, अमनदीप सिंह और निशान सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।