फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Rapid erosion by the Sharda River; three houses at risk.

Lakhimpur Kheri News: शारदा नदी की कटान तेज, तीन घरों पर मंडराया खतरा

Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Rapid erosion by the Sharda River; three houses at risk.
रूरासुल्तानपुर में कटान करती शारदा नदी।स्रोत : ग्रामीण
बिजुआ। विकासखंड बिजुआ के रूरा सुल्तानपुर गांव में शारदा नदी की कटान लगातार तेज हो रही है। सोमवार रात कटान की रफ्तार बढ़ने से नदी की धारा तीन घरों की चौखट तक पहुंच गई। प्रभावित परिवारों ने अपने मकान नदी में समाने के डर से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया है।
विज्ञापन



ग्रामीणों के अनुसार, रातभर नदी किनारे कटान जारी रही। गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग गांव को डूब क्षेत्र बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुका है। नदी के मुहाने पर खड़े परिवार खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बचाव कार्य नहीं हुआ तो कई परिवार बेघर हो सकते हैं। तहसीलदार गोला अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों के मकान या जमीन कटान की भेंट चढ़ रही हैं, उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed