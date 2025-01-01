Lakhimpur Kheri News: त्योहारी सीजन में महंगे हुए सूखे मेवे, नवरात्र में ढीली हो रही जेब

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शहर के कचहरी मार्ग, अस्पताल रोड, खपरैल बाजार और गल्ला मंडी में सूखे मेवों की दुकानों पर दाम बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है। दुकानदारों के मुताबिक बादाम के भाव में करीब 200 रुपये किलो, छुआरे में 150 रुपये किलो, कददू के बीज 150 और पिस्ता में लगभग 800 रुपये किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले भी बादाम, काजू, अखरोट, खजूर और इलायची के दाम ऊंचे बने हुए थे।नवरात्र के बाद दशहरा, दीपावली समेत अन्य त्योहारों पर मेवों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद शादी-विवाह के आयोजनों में भी सूखे मेवों की खपत बढ़ेगी। मिठाइयों, खीर, हलवा और अन्य पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मेवों की कीमतें बढ़ने से घरेलू बजट के साथ ही मिठाई कारोबारियों की लागत पर भी असर पड़ सकता है।(प्रति किलो रुपये में)उत्पाद - पहले - अबबादाम -1200 -1400पिस्ता - 1200 - 2000छुआरा - 350 - 500एक सप्ताह में 11 रुपये किलो महंगी हुई चीनी, 61 रुपये पहुंचा भावलखीमपुर खीरी। बाजार में पिछले एक सप्ताह से चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक फुटकर में 50 रुपये किलो बिकने वाली चीनी के भाव बढ़कर पहले 55 रुपये और अब 61 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अचानक कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ने लगा है।चीनी के दाम बढ़ने से चाय से लेकर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत भी बढ़ने की आशंका है। दुकानदार धर्मेश वर्मा, पंकज, अजय प्रजापति और समीउल्ला ने बताया कि थोक में चीनी महंगी मिल रही है। इसी वजह से फुटकर बाजार में भी दाम बढ़ गए हैं।