Lakhimpur Kheri News: डॉक्टर की कुर्सी खाली देख भड़का युवक, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो

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विपिन के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब एक बजे वह अपनी 45 वर्षीय मां सुमन देवी को लेकर सीएचसी पहुंचा। आरोप है कि इमरजेंसी में डॉक्टर की कुर्सी खाली थी और डॉक्टर के बजाय निजी लोग मरीजों का उपचार कर रहे थे।उपचार में देरी से नाराज विपिन ने अस्पताल परिसर में वीडियो बनाया और जिलाधिकारी को फोन कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर देवराज राना ने महिला को बेड पर भर्ती कर उपचार शुरू किया। विपिन ने डॉक्टर पर धमकाने और कुछ कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने का भी आरोप लगाया।डॉक्टर देवराज राना ने बताया कि युवक के अस्पताल पहुंचने के समय वह झटके आ रहे एक बच्चे का उपचार कर रहे थे। युवक अपनी मां को एंबुलेंस से लेकर अस्पताल के नीचे आया और तत्काल वीडियो बनाने लगा। वीडियो में वह खुद अस्पताल में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। महिला को भर्ती कर उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।