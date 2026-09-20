Lakhimpur Kheri News: दो साल से बेटे की तलाश, अब चार लोगों पर कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

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पुलिस को दी तहरीर में राजकुमार ने बताया कि वह जिला कारागार लखीमपुर में स्वच्छकार के पद पर तैनात हैं। उनका बेटा विजय प्रकाश गांव राजापुर में किराये के मकान में रहता था। वह 10 अप्रैल, 2024 को अचानक लापता हो गया। जानकारी मिलने पर उसके मोबाइल फोन पर कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठा। बाद में मोबाइल फोन बंद हो गया और बाइक भी लापता हो गई।राजकुमार के मुताबिक, 21 मई 2024 को थाना कोतवाली सदर में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उनका आरोप है कि विजय प्रकाश राजापुर में कैलाश के मकान में रहता था और श्यामजी उर्फ शिवम व शिवा के साथ था। कमरे और बाइक की चाबी भी शिवम व शिवा के पास रहती थी। बाइक 25 अप्रैल, 2024 तक शिवम और शिवा के पास खड़ी देखी गई थी, लेकिन उसी रात गायब हो गई।राजकुमार ने बताया कि बेटे के बैंक खाते में शाहबाज नाम के व्यक्ति ने 6,500 रुपये भेजे थे। कांती देवी के खाते में भी 500 रुपये समेत अन्य छोटी रकम भेजे जाने की बात कही गई है। खाते से अंतिम निकासी पांच मई 2024 को हुई थी।राजकुमार ने शिवम, शिवा, कांती देवी और शाहबाज पर बेटे तथा बाइक को गायब करने की आशंका जताई है। साथ ही आरोप लगाया कि शिवम ने 13 अप्रैल 2024 को नकहा में विजय के खाते से एक दिन में तीन बार 10-10 हजार रुपये निकाले थे।सीओ सिटी विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।