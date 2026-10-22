Lakhimpur Kheri News: स्कूल के कमरे में किताबें तौलता दिखा कबाड़ी, वीडियो वायरल

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पास में एक महिला भी खड़ी है, जिसे स्कूल की शिक्षिका बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी जाने वाली किताबें कबाड़ी तक कैसे पहुंचीं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। किताबें पुरानी या अनुपयोगी थीं या उन्हें रद्दी में बेचा जा रहा था, इसकी जांच की जाएगी। इससे पहले पलिया ब्लॉक में भी सरकारी किताबें कबाड़ी को दिए जाने का मामला सामने आया था। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है। जांच बीईओ नकहा को सौंपी गई है। उन्होंने शुक्रवार को कार्रवाई किए जाने की बात कही।