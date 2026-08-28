Lakhimpur Kheri News: रक्षाबंधन पर तीन दिन में 20 करोड़ की बिक्री का अनुमान

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बहनों ने भाइयों के लिए पसंद की राखियां खरीदीं। भाइयों ने भी बहनों को देने के लिए तरह-तरह के उपहार लिए। मिठाई विक्रेता दिलीप गुप्ता और घनश्याम ने बताया कि सभी तरह की मिठाइयों की अच्छी बिक्री हुई। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। विज्ञापन

सोना-चांदी विक्रेता संजय गुप्ता, अतिन और हरिश्याम ने बताया कि चांदी की राखियों की खूब मांग रही। इनकी कीमत 300 से 1500 रुपये तक रही। ब्रेसलेट, ओम और स्वस्तिक डिजाइन वाली राखियां ग्राहकों को खास पसंद आईं। सामान्य राखियों, चॉकलेट और आकर्षक गिफ्ट हैंपर की भी खूब बिक्री हुई। बहनों ने भाइयों के लिए पसंद की राखियां खरीदीं। भाइयों ने भी बहनों को देने के लिए तरह-तरह के उपहार लिए। मिठाई विक्रेता दिलीप गुप्ता और घनश्याम ने बताया कि सभी तरह की मिठाइयों की अच्छी बिक्री हुई। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही।सोना-चांदी विक्रेता संजय गुप्ता, अतिन और हरिश्याम ने बताया कि चांदी की राखियों की खूब मांग रही। इनकी कीमत 300 से 1500 रुपये तक रही। ब्रेसलेट, ओम और स्वस्तिक डिजाइन वाली राखियां ग्राहकों को खास पसंद आईं। सामान्य राखियों, चॉकलेट और आकर्षक गिफ्ट हैंपर की भी खूब बिक्री हुई।

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लखीमपुर खीरी। रक्षाबंधन पर जिले के बाजारों में तीन दिन जमकर खरीदारी हुई। बुधवार से शुक्रवार तक राखी, मिठाई, चॉकलेट, गिफ्ट हैंपर, चांदी की राखियों समेत विभिन्न उपहारों की करीब 20 करोड़ रुपये की बिक्री का कारोबारियों ने अनुमान जताया है। बाजारों में तीनों दिन खूब चहल-पहल रही।