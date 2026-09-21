Lakhimpur Kheri News: दिल्ली के लिए बढ़ीं रोडवेज बसें, रोज लग रहे 14 फेरे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

सुबह पांच बजे पहली बस दिल्ली के लिए रवाना होती है, जबकि रात नौ बजे अंतिम बस जाती है। करीब 16 घंटे के दौरान एक से डेढ़ घंटे के अंतराल में बसें दिल्ली के लिए रवाना होती हैं।मोहम्मदी से दिल्ली जाने वाली बसों में तीन एसी बसें भी शामिल हैं। इनका संचालन मुख्य रूप से शाम के समय किया जाता है। इससे यात्रियों को साधारण बसों के साथ एसी बस से सफर का विकल्प भी मिल रहा है।दिल्ली मार्ग पर संचालित सभी बसें गोला और लखीमपुर डिपो की हैं। बसों की संख्या बढ़ने से मोहम्मदी और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली जाने में सुविधा मिली है। पहले सीमित बसों के कारण यात्रियों को समय के अनुसार सफर की योजना बनाने में परेशानी होती थी। अब दिनभर बसों का संचालन होने से व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को राहत है। मोहम्मदी रोडवेज बस स्टैंड इंचार्ज मुख्तयार अहमद खां ने बताया कि यात्री बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई गई है।बनारस के लिए दो बसें संचालितलखीमपुर से बनारस के लिए भी रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है। इनमें एक एसी और दूसरी सामान्य बस है। दोनों बसें प्रतिदिन बनारस के लिए संचालित की जा रही हैं। इनका संचालन गोला डिपो से किया जा रहा है। बसें लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ होते हुए बनारस पहुंचेंगी। इनके संचालन से धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है।