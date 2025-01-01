Lakhimpur Kheri News: बझेड़ा में कटाव निरोधक परियोजना की मरम्मत शुरू

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परियोजना का उद्देश्य शारदा की तेज धारा और कटान से बझेड़ा समेत आसपास के गांवों की आबादी, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। नदी का कटान नहीं थमा तो धार आबादी और खेतों की ओर बढ़ने का खतरा है। विज्ञापन

अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि परियोजना को शारदा के कटान से बचाने के लिए लगातार काम कराया जा रहा है। टीम मौके पर जुटी है। बृहस्पतिवार तक परियोजना को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य शारदा की तेज धारा और कटान से बझेड़ा समेत आसपास के गांवों की आबादी, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों को सुरक्षित रखना है। नदी का कटान नहीं थमा तो धार आबादी और खेतों की ओर बढ़ने का खतरा है।अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि परियोजना को शारदा के कटान से बचाने के लिए लगातार काम कराया जा रहा है। टीम मौके पर जुटी है। बृहस्पतिवार तक परियोजना को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया जाएगा।

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बिजुआ। बझेड़ा में शारदा नदी की कटान से 6.23 करोड़ रुपये की कटाव निरोधक परियोजना का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे परियोजना के साथ आबादी और खेतों पर भी संकट मंडरा रहा है। क्षतिग्रस्त हिस्से को सुरक्षित करने के लिए विभाग ने मरम्मत शुरू कर दी है।