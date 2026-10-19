Lakhimpur Kheri News: 65 फुट के रावण पर आज चलेगा राम का बाण

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रामलीला के नौ दिन पूरे होने के बाद अब सभी की निगाहें रावण वध और पुतला दहन पर टिकी हैं। मंगलवार को राम के बाण से रावण का वध होने के बाद पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान मेला मैदान में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। विजय दशमी पर होने वाला यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।आज शाम मेला मैदान मार्ग से नहीं गुजरेंगे वाहनलखीमपुर खीरी। विजय दशमी पर मंगलवार को रावण दहन के आयोजन को देखते हुए शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शाम चार बजे से मेला मैदान मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। रावण दहन के दौरान भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।मेला मैदान मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को सिधौली बाइपास और बरगद चौराहे की ओर से निकाला जाएगा। इससे आयोजन स्थल के आसपास भीड़ नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। रावण दहन देखने के लिए आने वाले लोगों को भी मार्ग परिवर्तन का ध्यान रखकर घर से निकलना होगा। यातायात सीओ ने अभिमन्यु त्रिपाठी ने बताया कि यातायात प्रतिबंध शाम चार बजे से देर रात तक लागू रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और एंबुलेंस को इससे छूट रहेगी। संवाद