Lakhimpur Kheri News: खेत में घास काटते वक्त करंट लगने से किसान की मौत

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छैल बिहारी सोमवार सुबह करीब आठ बजे पशुओं के लिए चारा लेने खेत गए थे। बताया जाता है कि बिजली के खंभे के अर्थिंग तार में करंट उतरने से वह इसकी चपेट में आ गए।सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। विद्युत निगम के एसडीओ धौरहरा देवेंद्र कुमार ने बताया कि एलटी लाइन से करंट लगने की सूचना मिली है। मौत खंभे के स्टे तार या किसी केबल से करंट उतरने के कारण हुई, इसकी जांच सुरक्षा टीम करेगी। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि होने पर 7.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।