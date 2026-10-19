Lakhimpur Kheri News: गड्ढे से बचने में बिगड़ा बस का संतुलन, बाइक को टक्कर मार खाई में गिरी, एक की मौत

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हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। बस में सवार 19 यात्री भी घायल हुए। इनमें दो की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया।बस मोहम्मदी से लखीमपुर जा रही थी। सूचना पर सिकंदराबाद चौकी पुलिस पहुंची। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। सीओ मितौली यादवेंद्र यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस को यातायात सुचारू कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।मृतक की पहचान जान मोहम्मद (28) निवासी मुजफ्फरपुर, थाना मोहम्मदी के रूप में हुई है। बाइक पर उसके साथ सवार राशिद निवासी सर्वांगपुर, थाना पसगवां गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों फेरी लगाकर कुर्सियां बेचने का काम करते हैं। सीओ ने बताया कि वे एक ही बाइक से लखीमपुर में कमरा देखने आ रहे थे। शहर पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया।बस में घायल यात्रियों में नसीम बानो निवासी मोहम्मदी, रूप राम निवासी मूड़ा खालसा, जरीना निवासी परसेहरा मदारपुर, शांती देवी निवासी कदरापुर, मोहम्मदी, कौशल और रामा देवी निवासी गंगापुर, मोहम्मदी, कल्लू निवासी धुमराडीह, नीमगांव, सावित्री देवी निवासी फिरोजपुर, थाना कोतवाली सदर, संगीता और जूली निवासी अलीगंज, थाना गोला, इरशाद और अलीमुन निवासी मोहम्मदपुर, थाना मोहम्मदी, नगीना और समीरा निवासी मोहम्मदी, रहम और रूबीना (पता अज्ञात), सना निवासी गरदहा, थाना मोहम्मदी, मटरू (पता अज्ञात), मोहम्मद निवासी परसेहरा मदारपुर और मिथलेश सिंह निवासी कंधरापुर, थाना मोहम्मदी शामिल हैं।हादसे के काफी देर बाद पहुंची मितौली पुलिसहादसे के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर भीखमपुर चौकी और मितौली थाना होने के बावजूद वहां की पुलिस के काफी देर से पहुंचने की बात सामने आई। वहीं, सूचना मिलते ही नीमगांव थाने की सिकंदराबाद चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई।ग्रामीणों के अनुसार, हादसे के समय बस की रफ्तार काफी तेज थी। माना जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। इससे पहले कि वह बस को संभाल पाता, बस खाई में जा गिरी।वर्जनगड्ढे से बचने के प्रयास में बस बाइक से टकराकर बाइक समेत खंती में घुस गई, जिससे एक बाइक सवार की मौत हो गई। बस में सवार 19 लोग घायल हुए हैं। सभी को पुलिस ने अस्पताल भेजा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।-यादवेंद्र यादव, सीओ मितौली