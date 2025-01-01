Lakhimpur Kheri News: नवमी पर संकटा देवी मंदिर में हुआ कन्या पूजन

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सुबह से ही मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने विधि-विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा की और परिवार की सुख-शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मां के जयकारे गूंजते रहे। नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। सुबह से ही मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने विधि-विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा की और परिवार की सुख-शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मां के जयकारे गूंजते रहे। नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह रहा।

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लखीमपुर खीरी। शारदीय नवरात्र के नवें दिन सोमवार को शहर के देवी मंदिरों में मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की गई। प्राचीन संकटा देवी मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोजन कराया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में काफी संख्या में भक्तों की भीड़ रही।