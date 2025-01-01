फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Kanya pujan was held at Sankata Devi temple on Navami

Lakhimpur Kheri News: नवमी पर संकटा देवी मंदिर में हुआ कन्या पूजन

Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 20 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Kanya pujan was held at Sankata Devi temple on Navami
मंदिर परिसर में कन्या खिलाती महिलाएं। संवाद
लखीमपुर खीरी। शारदीय नवरात्र के नवें दिन सोमवार को शहर के देवी मंदिरों में मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की गई। प्राचीन संकटा देवी मंदिर में कन्या पूजन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोजन कराया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में काफी संख्या में भक्तों की भीड़ रही।
विज्ञापन


सुबह से ही मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने विधि-विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा की और परिवार की सुख-शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मां के जयकारे गूंजते रहे। नवरात्र के अंतिम दिन कन्या पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह रहा।

मंदिर परिसर में कन्या खिलाती महिलाएं। संवाद

मंदिर परिसर में कन्या खिलाती महिलाएं। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed