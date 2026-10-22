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Lakhimpur Kheri News: रामराज्य की झांकी के साथ रामलीला का समापन

Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:12 PM IST
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Ramlila concludes with a tableau of Ramrajya
रामलीला के दौरान शहर में निकली राम सीता की सवारी। संवाद
लखीमपुर खीरी। शहर की ऐतिहासिक रामलीला का समापन बृहस्पतिवार को रामराज्य की झांकी और भगवान श्रीराम के राजतिलक के मंचन के साथ हुआ। मथुरा भवन में राज्याभिषेक के दौरान जय श्रीराम के जयघोष गूंजते रहे। कलाकारों ने भावपूर्ण अभिनय से प्रजा के कल्याण, सेवा और समान सम्मान का संदेश दिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
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राजतिलक के प्रसंग में आदर्श राजा के रूप में श्रीराम के जीवन मूल्यों और प्रजा के प्रति कर्तव्यों को दर्शाया गया। आयोजन देखने के लिए अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
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इससे पहले मेला मैदान में समुद्र मंथन का मंचन किया गया। कलाकारों ने पौराणिक प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर दर्शकों को आकर्षित किया।

आयोजक विपुल सेठ ने बताया कि रामलीला के माध्यम से हर वर्ष लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शों और जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
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