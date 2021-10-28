Lakhimpur Kheri News: होनहार बच्चों को विद्याज्ञान में प्रवेश का मौका

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बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्र-छात्राओं को बैग, किताबें और स्टेशनरी समेत अन्य सामग्री निशुल्क दी जाती है। कक्षा छह से 12 तक के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलता है। परीक्षा में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के पास सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा तीन, चार और पांच उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र होना जरूरी है।ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी होना और परिवार की कुल वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय, राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा पांच में पढ़ रहे विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी केवल एक बार परीक्षा में शामिल हो सकता है।ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर है। जिले में 29 नवंबर को दो पालियों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद जनवरी के अंतिम या फरवरी के प्रथम सप्ताह में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी।अभिभावक ऐसे करें आवेदनप्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं विद्याज्ञान की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट विद्याज्ञान डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18001021784 जारी किया गया है। इस पर कॉल कर अभिभावक समस्या का समाधान करा सकते हैं।