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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Polling parties to depart today for MLC elections; voting to take place tomorrow

Lakhimpur Kheri News: एमएलसी चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, कल मतदान

Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
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Polling parties to depart today for MLC elections; voting to take place tomorrow
लखीमपुर खीरी। जनपद में 23 अक्तूबर को 85 बूथों पर एमएलसी का चुनाव कराया जाना है। चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए बुधवार को कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मतदान के लिए बृहस्पतिवार को पोलिंग पार्टियों रवाना होंगी, जो 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान कराएंगी।
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एमएलसी चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में सीडीओ की निगरानी में प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय का प्रशिक्षण तीन चरणों में कराया गया। आज सुबह 10 बजे से कलक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से पोलिंग पोर्टियां रवाना की जाएगी। इधर, मतदान दो दिन पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मतदान केंद्र व बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
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एडीएम व सीओ ने मतदान केंद्रों पर देखी व्यवस्थाएं
पसगवां। एसडीएम मोहम्मदी राजेश प्रताप सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को पसगवां के बूथ संख्या 54 और बरवर के बूथ संख्या 53 का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। एसडीएम ने कहा कि मतदान स्थल पर बैरिकेडिंगऔर पुरुष-महिला मतदाताओं के लिए अलग लाइनें और प्रवेश-निकासी के रास्ते हों। बुजुर्ग-दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, मतदान में प्राथमिकता मिले। संवाद
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