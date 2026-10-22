Lakhimpur Kheri News: एमएलसी चुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, कल मतदान

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एमएलसी चुनाव को लेकर कलक्ट्रेट सभागार में सीडीओ की निगरानी में प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी सहित मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय का प्रशिक्षण तीन चरणों में कराया गया। आज सुबह 10 बजे से कलक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय से पोलिंग पोर्टियां रवाना की जाएगी। इधर, मतदान दो दिन पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट ने मतदान केंद्र व बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।एडीएम व सीओ ने मतदान केंद्रों पर देखी व्यवस्थाएंपसगवां। एसडीएम मोहम्मदी राजेश प्रताप सिंह और सीओ अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को पसगवां के बूथ संख्या 54 और बरवर के बूथ संख्या 53 का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। एसडीएम ने कहा कि मतदान स्थल पर बैरिकेडिंगऔर पुरुष-महिला मतदाताओं के लिए अलग लाइनें और प्रवेश-निकासी के रास्ते हों। बुजुर्ग-दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, मतदान में प्राथमिकता मिले। संवाद