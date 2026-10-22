Lakhimpur Kheri News: मिट्टी के करवा से सजने लगा बाजार, करवाचौथ की खरीदारी शुरू

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करवाचौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व है। बाजार में छोटे-बड़े आकार के सादे और रंगीन करवा उपलब्ध हैं। रंग-बिरंगे करवा महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं।दुकानदार राजू, धर्मेंद्र और सूरज ने बताया कि मिट्टी के करवा की कीमत 20 से 60 रुपये तक है। इनके दाम आकार और रंग के हिसाब से अलग-अलग हैं। बाजार में अब पैकिंग वाले करवा भी उपलब्ध हैं। इनमें सजी हुई थाली, छन्नी और लोटा समेत पूजन सामग्री का सेट मिल रहा है। इनकी कीमत 125 से 225 रुपये तक है। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।करवा चौथ पूजन सामग्री की रेट लिस्टसामग्री कीमतमिट्टी का करवा छोटा 20छोटा करवा रंगीन 25मंझला करवा सादा 30मंझला करवा रंगीन 40बड़ा करवा सादा 50बड़ा करवा रंगीन 60पैकिंग वाला पूजन सेट 125-225