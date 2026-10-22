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Lakhimpur Kheri News: मिट्टी के करवा से सजने लगा बाजार, करवाचौथ की खरीदारी शुरू

Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
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Markets begin to fill with earthen *karvas*; Karva Chauth shopping gets underway.
लखीमपुर खीरी। करवाचौथ नजदीक आते ही बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। शहर के इमली चौराहे समेत विभिन्न बाजारों में मिट्टी के करवा की दुकानें सज गई हैं। व्रत की पूजा के लिए महिलाएं करवा और पूजन सामग्री की खरीदारी करने पहुंचने लगी हैं।
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करवाचौथ की पूजा में मिट्टी के करवा का विशेष महत्व है। बाजार में छोटे-बड़े आकार के सादे और रंगीन करवा उपलब्ध हैं। रंग-बिरंगे करवा महिलाओं को आकर्षित कर रहे हैं।
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दुकानदार राजू, धर्मेंद्र और सूरज ने बताया कि मिट्टी के करवा की कीमत 20 से 60 रुपये तक है। इनके दाम आकार और रंग के हिसाब से अलग-अलग हैं। बाजार में अब पैकिंग वाले करवा भी उपलब्ध हैं। इनमें सजी हुई थाली, छन्नी और लोटा समेत पूजन सामग्री का सेट मिल रहा है। इनकी कीमत 125 से 225 रुपये तक है। पर्व नजदीक आने के साथ ही बाजार में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है।
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करवा चौथ पूजन सामग्री की रेट लिस्ट
सामग्री कीमत
मिट्टी का करवा छोटा 20
छोटा करवा रंगीन 25
मंझला करवा सादा 30
मंझला करवा रंगीन 40
बड़ा करवा सादा 50
बड़ा करवा रंगीन 60
पैकिंग वाला पूजन सेट 125-225
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