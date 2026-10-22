फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Leopard spotted near Bathua; remains at large even after a weekLeopard spotted near Bathua; remains at large even after a week

Lakhimpur Kheri News: बथुआ के पास दिखा तेंदुआ, एक सप्ताह बाद भी पकड़ से बाहर

Thu, 22 Oct 2026 12:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 22 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Leopard spotted near Bathua; remains at large even after a weekLeopard spotted near Bathua; remains at large even after a week
निघासन। उत्तर निघासन वन रेंज के बथुआ गांव के पास जल निगम की पानी की टंकी के नजदीक बुधवार को तेंदुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आबादी के पास तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि बीती 14 अक्तूबर को नौरंगाबाद ग्राम पंचायत के टॉपर फार्म में तेंदुए ने छह वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे मार डाला था। घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में दो पिंजरे लगाए थे। इसके बावजूद एक सप्ताह बीतने के बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। अब बथुआ गांव के पास उसका वीडियो सामने आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोग बच्चों को घरों से बाहर भेजने और खेतों में काम करने से भी कतरा रहे हैं।
विज्ञापन

------------
तेंदुए के देखे जाने के बाद गश्ती टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम तेंदुए की लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

- भूपेंद्र सिंह, रेंजर, उत्तर निघासन रेंज
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed