Lakhimpur Kheri News: बथुआ के पास दिखा तेंदुआ, एक सप्ताह बाद भी पकड़ से बाहर

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गौरतलब है कि बीती 14 अक्तूबर को नौरंगाबाद ग्राम पंचायत के टॉपर फार्म में तेंदुए ने छह वर्षीय बच्चे पर हमला कर उसे मार डाला था। घटना के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में दो पिंजरे लगाए थे। इसके बावजूद एक सप्ताह बीतने के बाद भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। अब बथुआ गांव के पास उसका वीडियो सामने आने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोग बच्चों को घरों से बाहर भेजने और खेतों में काम करने से भी कतरा रहे हैं।तेंदुए के देखे जाने के बाद गश्ती टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम तेंदुए की लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।- भूपेंद्र सिंह, रेंजर, उत्तर निघासन रेंज