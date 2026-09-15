Lakhimpur Kheri News: पंडाल सजे, विराजे गणपति... भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु

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कई स्थानों पर शोभायात्रा निकली गई। भजन-कीर्तन और आरती से माहौल भक्तिमय रहा। कहीं पांच तो कहीं नौ और कई स्थानों पर अलग-अलग अवधि तक गणेशोत्सव मनाया जाएगा।राजापुर मंडी में यूथ गणेश उत्सव समिति की ओर से 14 से 18 सितंबर तक गणेशोत्सव होगा। सोमवार को गणपति की स्थापना की गई। रोज सुबह आठ और शाम 7:30 बजे आरती होगी। मंगलवार को सुंदरकांड, बुधवार को शिव तांडव, बृहस्पतिवार को बाल कलाकारों का कार्यक्रम, कन्या पूजन और भंडारा होगा। 18 सितंबर को विसर्जन के साथ आयोजन का समापन होगा। आयोजक अंशु शाह हैं।मेला रोड स्थित प्रह्लाद राय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 14 से 25 सितंबर तक गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। ट्रस्ट 17 वर्षों से लगातार यह आयोजन कर रहा है। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रम होंगे। अरुण अग्रवाल के साथ श्रवण अग्रवाल, कृष्ण कुमार, राजेश टंडन, हिमांशु गुप्ता, रघुनाथ गोयल आदि व्यवस्था में शामिल हैं।सुभाष पार्क में नौ दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 22 सितंबर को गणपति विसर्जन होगा। आयोजन में विकास रस्तोगी के साथ योगेश सोनी, संतोष शाह, रोहित रस्तोगी, राहुल, अभय, अन्ना मराठा, संजय मराठा, राहुल मराठा, राजू रस्तोगी, ऋषि मराठा, सीताराम रस्तोगी आदि शामिल हैं।तिकुनिया में दस दिवसीय गणेशोत्सवतिकुनिया। पीपल मंदिर और रामजानकी पटवा मंदिर में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं। बैंड-बाजे के साथ शोभायात्रा निकली। वैदिक विधि से प्रतिमाओं की स्थापना हुई। सुबह-शाम आरती और प्रसाद वितरण किया गया। अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से बचने की परंपरा है। संतोष तिवारी, हेमंत शर्मा, अशोक शर्मा आदि मौजूद रहे। संवादमोहम्मदी में घरों में भी हुई पूजामोहम्मदी। सार्वजनिक स्थानों के साथ घरों में भी गणपति की पूजा की गई। लोगों ने विधि-विधान से पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। बसंत मराठा ने कहा कि गणेशजी की पूजा से सुख-समृद्धि आती है। संवादपसगवां में कलशयात्रा के बाद स्थापनापसगवां। रामजानकी मंदिर में कलश यात्रा के दूसरे दिन गणपति प्रतिमा की विधि-विधान से स्थापना की गई। यज्ञाचार्य पं. अतुल शुक्ल शास्त्री ने पूजन कराया। मुख्य यजमान दुर्गेश शुक्ल, शशांक मिश्रा, सघन शुक्ल, राघव गुप्ता आदि रहे। संवादमितौली में घरों पर स्थापित हुईं प्रतिमाएंमितौली। गुप्ता कॉलोनी में आदित्य कुमार जायसवाल और गौरव जायसवाल के घर तथा प्राथमिक विद्यालय के पीछे सुनील कटियार के आवास पर गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गईं। यहां कई वर्षों से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। करीब एक सप्ताह तक कार्यक्रम होंगे। सुबह-शाम आरती और भजन-कीर्तन में श्रद्धालु शामिल होंगे। संवादगोला में शोभायात्रा निकालकर स्थापनागोला गोकर्णनाथ। क्षेत्र में कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गईं। शाम को शोभायात्रा निकली। खुटार रोड पर पूजन के बाद प्रतिमा स्थापित की गई। कृष्ण वाटिका और खुटार रोड स्थित पंडालों में विशेष पूजा, आरती और प्रसाद वितरण हुआ। संवादभीखमपुर में दो स्थानों पर स्थापनाभीखमपुर। काली मंदिर में पं. देवनारायण दीक्षित ने मुख्य यजमान राजेंद्र पांडे के साथ गणपति प्रतिमा स्थापित कराई। कोठार शिव मंदिर में पं. अतुल कुमार ने मुख्य यजमान विदनेश शुक्ल के साथ स्थापना कराई। दोनों स्थानों पर सजावटी रोशनी की गई है। दस दिवसीय आयोजन में सुबह-शाम पूजा, आरती और प्रसाद वितरण होगा। संवादधौरहरा में गांवों में गूंजे भजन-कीर्तनकफारा और जतपुरवा गांव में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई। हवन-पूजन कर सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई। शाम को भजन-कीर्तन और आरती हुई।पलिया में शोभायात्रा, मझगई में निकली झांकियांपलिया में रामलीला मैदान से शोभायात्रा निकली। यह स्टेशन रोड, माल गोदाम रोड और नगर पालिका रोड होते हुए राम मंदिर ठाकुरद्वारा पहुंची। रास्ते में पुष्पवर्षा हुई और जयकारे गूंजे। मुख्य कथा वाचक दीपक शास्त्री और पूजन कराने वाले वेद प्रकाश मिश्रा रहे। रामलीला समिति अध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता और अवध क्षेत्रीय मंत्री विकास श्रीवास्तव भी शामिल हुए। मझगई में भुइयां माता मंदिर में गणपति प्रतिमा स्थापित की गई। झांकियों के साथ शोभायात्रा निकली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। महाराज मिथिलेश शुक्ल ने स्थापना कराई। रात में भजन हुए। मंगलवार से भागवत कथा शुरू होगी। 24 सितंबर को भंडारा और 25 सितंबर को विसर्जन होगा।खमरिया में घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थापनाखमरिया में घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति प्रतिमाएं स्थापित की गईं। प्राण-प्रतिष्ठा के बाद दूर्वा, फूल, मोदक और लड्डू चढ़ाए गए। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयकारों के साथ शाम तक भजन-कीर्तन चलता रहा। सूरज वर्मा, चंदन, हर्षित, शिवम, रजनीश, सत्यम और दीपु आदि मौजूद रहे। सुरक्षा के लिए एसएचओ निर्मल तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने गश्त की।